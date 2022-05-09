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В Улан-Удэ в День Победы до +10 градусов

В Улан-Удэ в День Победы до +10 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По республике переменная облачность

По данным Бурятского гидрометцентра, 9 мая по республике переменная облачность, местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, ночью по южному Прибайкалью до сильных осадков. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20, ночью по южной половине до 24 м/с. Температура ночью 0, +5, местами -3,-8, днём +8, +13, местами +2, +7.

В Улан-Удэ ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +2, +4, днём +8, +10.

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