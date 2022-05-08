В бурятском посёлке поднимут уровень дороги для предотвращения её подтопления



Глава Бурятии Алексей Цыденов дал ряд поручений по решению вопроса подтопления дороги, ведущей в посёлок Байкальский прибой Кабанского района. Для проезда в туристический посёлок планируется поднять уровень дороги на подтапливаемом участке, а для прохождения туристических автобусов задействовать железнодорожный переезд.



На сегодня в посёлке Байкальский прибой постоянно проживает порядка 65 человек, из них 4 ребёнка. В летний период на прибрежной территории работает 25 баз отдыха, ежегодный туристический поток составляет порядка 25 тысяч человек. Переезд на станции Байкальский прибой был закрыт в 1997 году, когда был построен проезд под путями. Однако во время строительства технологического проезда под железнодорожными путями, не был учтён уровень воды реки Толбажиха и во время «высокой воды» проезд периодически затапливает.



- Сейчас есть техническое решение, как улучшить качество проезда: будем менять уровень дороги, будет производиться подсыпка, установка бетонных блоков, ограждений - обеспечим такой уровень проезда, чтобы не заливала вода. Мы понимаем необходимость этого проезда для людей, сделаем достаточно быстро, - отметил Алексей Цыденов.



При этом, глава республики подчеркнул, что при повышении уровня дороги туристические автобусы, курсирующие в летний сезон до Байкальского прибоя, больше не смогут проезжать по проезду. Для решения этого вопроса планируется обсудить с представителями ОАО «РЖД» возможность открытия переезда через железнодорожные пути на время туристического сезона, сообщили в правительстве республики.

