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Ещё 23 человека в Бурятии заболели коронавирусом

Ещё 23 человека в Бурятии заболели коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Скончался один пациент с COVID-19

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 8 мая зарегистрировано 136170 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 44% (60190) приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки выявлено 23 новых больных коронавирусом.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 22 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 215 га.

По оперативным данным медицинских организаций Бурятии на 08.00 8 мая в стационарах получают лечение 131 пациент с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 102. За предыдущие сутки госпитализировано 8 пациентов.

В отделениях реанимации находятся 42 пациента (из них старше 65 лет – 28), на ИВЛ – 9 пациентов (из них старше 65 – 6), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 2.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 179 коек: занято –131, свободно – 48 коек. Занятость коечного фонда составляет 73,2%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 234 человека.

Выздоровели от COVID-19 – 132789 человек, в том числе за сутки 49 пациентов.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 3016 человек, в том числе за сутки один пациент старше 65 лет.


коронавирус

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