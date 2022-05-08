Фотоархив: Улан-Удэ 2020. Часть 2











9 мая 2020 года по пустым улицам города торжественным маршем прошёл военный оркестр. Парад же в честь 75-летия Победы на площади Советов из-за коронавируса был перенесён на 24 июня.- Ещё один необычный момент, который запомнили абсолютно все телевизионщики и фотокоры — колонны военных возглавила весьма непосредственная блогерша в белом. Яркий знак смены полюсов в медиа-пространстве, - отмечает фотограф Сергей Тарасенко.Продолжается строительство Согчен-дугана в дацане на Верхней Берёзовке. По всему городу проходят масштабные ремонты дорог. На площади Славы появился новый памятник труженикам тыла и детям войны. Идёт реконструкция сквера у «Чёрного тюльпана».