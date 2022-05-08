Читинка похитила вещи для своего двухмесячного ребёнка

Женщина обманула продавца в магазине
В Чите в полицию поступило заявление от сотрудницы магазина детской одежды. Оказалось, что покупательница предоставила продавцу электронный чек об оплате товара – детских вещей – на 4 750 рублей. Позже выяснилось, что чек недействительный, и товар оказался не оплачен.
- В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили подозреваемую и доставили ее в отдел полиции. Ею оказалась ранее не попадавшая в поле зрения правоохранительных органов 27-летняя жительница Читы, которая с помощью виртуального помощника в одном из мессенджеров оформила чек, не оплатив товар. Женщина пояснила, что не имеет источника дохода, а вещи были необходимы её двухмесячному ребенку, - сообщили в УМВД России по Забайкальскому краю.
Несмотря на заботу о малыше, женщине придётся понести наказание в соответствии с законом. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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