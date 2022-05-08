В Бурятии потушили пять лесных пожаров

Лесной пожар в Иволгинском районе локализован
За прошедшие сутки проводились работы по тушению 6 лесных пожаров в Баргузинском, Еравнинском, Иволгинском и Кабанском районах. С огнём сражались 226 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 50 единиц техники.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 47,8 га.
Пять лесных пожаров в Баргузинском, Еравнинском и Кабанском районах ликвидированы.
Лесной пожар в Иволгинском районе локализован на площади 6 га. На утро 8 мая продолжаются работы по его дотушиванию.
В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. «Соблюдайте правила пожарной безопасности! Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44», - призвали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
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Общество, Фото:
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