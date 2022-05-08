Движение будет осуществляться по улицам Ленина, Смолина и Борсоева
Сегодня, 8 мая, на площади Советов с 10:00 начнётся праздничный марш юнармейцев. Центральная часть города будет закрыта. Движение будет осуществляться по улицам Ленина, Смолина и Борсоева.
- 9 мая с 6:00 центр города будет полностью перекрыт. Общественный транспорт пойдёт по улицам Смолина и Борсоева, ближайшие остановки - БГУ по ул. Смолина и остановка по ул. Борсоева, 7а, - предупреждают в мэрии Улан-Удэ.
Движение трамваев будет осуществляться, пока не начнётся движение «Бессмертного полка» с площади Советов.
Вечером 9 мая будет усилена работа городских автобусов и трамваев.
Центр Улан-Удэ сегодня перекроют из-за марша юнармейцев
Общество, Фото:
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