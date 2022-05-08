Центр Улан-Удэ сегодня перекроют из-за марша юнармейцев

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Движение будет осуществляться по улицам Ленина, Смолина и Борсоева



Сегодня, 8 мая, на площади Советов с 10:00 начнётся праздничный марш юнармейцев. Центральная часть города будет закрыта. Движение будет осуществляться по улицам Ленина, Смолина и Борсоева.



- 9 мая с 6:00 центр города будет полностью перекрыт. Общественный транспорт пойдёт по улицам Смолина и Борсоева, ближайшие остановки - БГУ по ул. Смолина и остановка по ул. Борсоева, 7а, - предупреждают в мэрии Улан-Удэ.



Движение трамваев будет осуществляться, пока не начнётся движение «Бессмертного полка» с площади Советов.



Вечером 9 мая будет усилена работа городских автобусов и трамваев.

