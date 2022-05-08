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В Чите мужчина ограбил 75-летнюю пенсионерку

В Чите мужчина ограбил 75-летнюю пенсионерку
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина похитил дамскую сумку с крупной суммой денег, которую выбросил, не сумев найти в ней купюры

В полицию в Чите обратилась 75-летняя жительница. Днём на улице к пенсионерке со спины подошёл неизвестный, нанёс побои и вырвал из рук сумку, в которой, по словам потерпевшей, находились её сбережения - 108 тысяч рублей, сотовый телефон и документы.

Подозреваемого задержали. Выяснилось, что задержанный 31-летний читинец смог найти в сумке всего три тысячи рублей, которые лежали отдельно от крупной суммы, а потом забрал телефон и выбросил сумку. Найти её не удалось.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Телефон у него изъят и возвращён владелице, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 
грабеж

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