20-летний парень был ранее судим
25 апреля Баунтовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого 20-летнего парня по обвинению в краже.
В августе 2021 года житель района украл у односельчанки дизельное топливо, хранящееся на заднем дворе в девяти бочках. Молодой человек перерезал колючую проволоку, перелез через забор и при помощи насоса и шланга слил 1700 литров дизельного топлива на сумму 81600 рублей. Топливо он продал потом за 51000 рублей.
Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, на суде парень признал свою вину полностью, раскаялся в содеянном. Исковые требования признал в полном объёме.
Приговором суда житель района признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года без ограничения свободы.
Однако по совокупности преступлений - путём частичного сложения назначенного наказания и наказания, назначенного судом 17 марта 2022 года, он получил 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Также с молодого человека в пользу потерпевшей взыскано 81 600 рублей - в счёт возмещения ущерба.
Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в суде.
Житель Бурятии получил срок за кражу топлива
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