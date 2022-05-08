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Порывы ветра в Бурятии достигнут 24 м/с

Порывы ветра в Бурятии достигнут 24 м/с
Общество,  Фото:pexels.com
Местами возможен мокрый снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 8 мая по республике днём увеличение облачности, дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки. Ветер днём северо-западный 9-14, в отдельных районах 19-24 м/с.

Температура днём +21,+26, местами +12,+17, по Прибайкалью и юго-западу при облачности +6,+11.

В Улан-Удэ днём возможен небольшой дождь. Ветер днём северо-западный 9-14, порывы до 17-22 м/с. Температура днём +21,+23.


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