В Улан-Удэ ищут подозреваемого в краже школьного рюкзака









В совершении преступления подозревается мужчина азиатской внешности, на вид 40-45 лет, среднего телосложения.



Был одет в чёрную кепку, куртку серую с черными вставками, серую футболку, тёмные джинсы, кроссовки.



При себе имел белый пакет и чёрную сумочку через плечо.



При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8-902-531-0031 или 102 (112).



В совершении преступления подозревается мужчина азиатской внешности, на вид 40-45 лет, среднего телосложения.Был одет в чёрную кепку, куртку серую с черными вставками, серую футболку, тёмные джинсы, кроссовки.При себе имел белый пакет и чёрную сумочку через плечо.При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8-902-531-0031 или 102 (112).

Полицейские разыскивают подозреваемого в краже рюкзака в аптеке по проспекту Строителей в Улан-Удэ.В полицию о краже заявила улан-удэнка, которая сообщила, что её несовершеннолетний сын, ожидая её возле аптеки, забыл рюкзак на подоконнике с уличной стороны. Позже, спохватившись, мама с детьми вернулись, но имущества уже не было. В рюкзаке находились учебники, тетради, школьные принадлежности и сотовый телефон стоимостью 18 тысяч рублей.По изъятым полицейскими записям с камер видеонаблюдения установлено, что подозреваемый украл рюкзак и, не опасаясь, прошёл мимо хозяина имущества, прикрыв похищенное пакетом, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.