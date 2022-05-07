 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 мая

06 мая

Популярное

В Улан-Удэ ищут подозреваемого в краже школьного рюкзака

В Улан-Удэ ищут подозреваемого в краже школьного рюкзака
Общество,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Мужчина прошёл с украденной вещью мимо её владельца

Полицейские разыскивают подозреваемого в краже рюкзака в аптеке по проспекту Строителей в Улан-Удэ.

В полицию о краже заявила улан-удэнка, которая сообщила, что её несовершеннолетний сын, ожидая её возле аптеки, забыл рюкзак на подоконнике с уличной стороны. Позже, спохватившись, мама с детьми вернулись, но имущества уже не было. В рюкзаке находились учебники, тетради, школьные принадлежности и сотовый телефон стоимостью 18 тысяч рублей.

По изъятым полицейскими записям с камер видеонаблюдения установлено, что подозреваемый украл рюкзак и, не опасаясь, прошёл мимо хозяина имущества, прикрыв похищенное пакетом, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В совершении преступления подозревается мужчина азиатской внешности, на вид 40-45 лет, среднего телосложения.

Был одет в чёрную кепку, куртку серую с черными вставками, серую футболку, тёмные джинсы, кроссовки.

При себе имел белый пакет и чёрную сумочку через плечо.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8-902-531-0031 или 102 (112).

кража розыск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ ищут подозреваемого в краже школьного рюкзака
В Улан-Удэ ищут подозреваемого в краже школьного рюкзака
Общество, 07.05.2022
Мужчина прошёл с украденной вещью мимо её владельца 
В Бурятии личинки байкальского омуля выпустили в реку
В Бурятии личинки байкальского омуля выпустили в реку
Общество, 07.05.2022
«Программа по зарыблению байкальского омуля 2021- 2022 года выполнена», - сказал Леонид Михайлик
В параде Победы в Улан-Удэ примут участие военные Монголии
В параде Победы в Улан-Удэ примут участие военные Монголии
Общество, 07.05.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с генеральной репетиции Парада Победы в Улан-Удэ
В Улан-Удэ дети «потушили» пожар и посадили деревья
В Улан-Удэ дети «потушили» пожар и посадили деревья
Общество, 07.05.2022
В мероприятии участвовали 70 детей
В Бурятии пройдут чемпионат и первенство по жиму
В Бурятии пройдут чемпионат и первенство по жиму
Общество, 07.05.2022
Соревнования проводятся в личном и командном первенстве
В Бурятии молодые дарования поддержат госпремией
В Бурятии молодые дарования поддержат госпремией
Общество, 07.05.2022
Летом стартует приём документов на соискание премий для студентов ссузов в области искусств
Жительницу Бурятии уволили с работы за прогул
Жительницу Бурятии уволили с работы за прогул
Общество, 07.05.2022
Женщина восстанавливалась на работе через суд
Велопробег «Звезда Победы» собрал более шестисот улан-удэнцев
Велопробег «Звезда Победы» собрал более шестисот улан-удэнцев
Общество, 07.05.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Улан-Удэ прошёл 11-й велопробег «Звезда Победы»
В Улан-Удэ прошёл 11-й велопробег «Звезда Победы»
Общество, 07.05.2022
Представляем фоторепортаж со старта Железнодорожном районе
В Бурятии в мае стартует чемпионат по кантри-кроссу
В Бурятии в мае стартует чемпионат по кантри-кроссу
Общество, 07.05.2022
Первый этап пройдёт 21 мая в Улан-Удэ
9 мая трамваи в Улан-Удэ будут ездить до 24:00
9 мая трамваи в Улан-Удэ будут ездить до 24:00
Общество, 07.05.2022
Стало известно расписание движения трамваев в День Победы во время праздничного салюта
В Улан-Удэ для ветеранов устраивают концерты во дворах
В Улан-Удэ для ветеранов устраивают концерты во дворах
Общество, 07.05.2022
14 фронтовых бригад дают концерты во дворах Героев Великой Отечественной войны 
Школьников Бурятии приглашают на конкурс о Петре I
Школьников Бурятии приглашают на конкурс о Петре I
Общество, 07.05.2022
Участвовать могут дети от 8 до 18 лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^