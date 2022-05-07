В Улан-Удэ дети «потушили» пожар и посадили деревья





В парке имени Орешкова в Улан-Удэ лесники совместно с сотрудниками Республиканского эколого-биологического центра учащихся провели противопожарную акцию «Сбережём лес».Лесники представили лесопожарную технику и оборудование, а также провели мастер-класс по посеву семян сосны и викторину на лесную тематику. Специалисты РЭБЦУ научили ребят расписывать экологические сумки.- Ребята рассмотрели технику и опробовали все лесопожарное оборудование, начиная от раций и заканчивая парашютами. Дети смогли почувствовать себя настоящими лесниками, и потушили условный пожар с помощью ранцевого лесного огнетушителя, - рассказал замначальника РДС Забайкальской базы авиационной охраны лесов Алексей Максимов.Особое внимание детей привлекли мастер-классы по посеву семян.- Мы объяснили детям, как правильно заполнить горшочки землёй и удобрением, полить, а затем высеять семечки. Ребята очень старались - они посеяли семена и забрали горшочки с молодым лесом к себе домой. Думаю, у всех вырастут красивые, пушистые сосны, - рассказа Анна Донская, главный специалист отдела лесовосстановления «Лесресурс».Также ребята приняли участие в лесной викторине, получили ценные призы и сфотографировались с добрым гостем акции - защитником леса Медведем.- Было очень весело и интересно. Я научился высаживать сосны и теперь смогу вырастить своё собственное дерево. А ещё я смог прокатиться на квадроцикле и посидеть за рулём лесопожарной автоцистерны! - поделился мальчик Серёжа.Всего в акции приняли участие более 70 детей, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.