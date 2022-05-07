Алексей Цыденов посетит ряд объектов
В субботу, 7 мая глава Бурятии Алексей Цыденов работает в Кабанском районе. В этот день руководитель региона посетит ряд объектов социальной и дорожной инфраструктуры района.
Так, в посёлке Селенгинск глава республики посетит место размещения твёрдых бытовых отходов, где планируется построить полигон хранения ТБО. Также планируется посещение технологического проезда в посёлок Байкальский прибой, где в летний период переезд, ведущий в посёлок подтапливает водами реки Толбажиха.
В селе Клюевка Алексей Цыденов посетит строительство общеобразовательной школы, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
Глава Бурятии работает в Кабанском районе
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