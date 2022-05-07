Глава Бурятии работает в Кабанском районе

Общество, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Алексей Цыденов посетит ряд объектов



В субботу, 7 мая глава Бурятии Алексей Цыденов работает в Кабанском районе. В этот день руководитель региона посетит ряд объектов социальной и дорожной инфраструктуры района.



Так, в посёлке Селенгинск глава республики посетит место размещения твёрдых бытовых отходов, где планируется построить полигон хранения ТБО. Также планируется посещение технологического проезда в посёлок Байкальский прибой, где в летний период переезд, ведущий в посёлок подтапливает водами реки Толбажиха.



В селе Клюевка Алексей Цыденов посетит строительство общеобразовательной школы, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.