9 мая трамваи в Улан-Удэ будут ездить до 24:00

МУП «Управление трамвая» опубликовало расписанием движения трамваев в вечернее время 9 мая. В этот день вагоны будут двигаться по расписанию с продлением времени работы до 24:00 часов.
Праздничный артиллерийский салют пройдёт на острове Комсомольский в 22:00.
Пассажиров просят внимательно ознакомиться с расписанием прохождения трамваев остановки «Площадь Советов».
- При этом обращаем внимание, что график движения может поменяться, если движение трамваев в центре города будет перекрываться ГИБДД, - отметили в МУП «Управление трамвая».
Уточнить оперативно информацию по расписанию можно у центрального диспетчера по телефону 43-41-23.
Как сообщал «Байкал-Daily», в День Победы, 9 мая с 6:00 центр города будет полностью перекрыт. Общественный транспорт будет осуществлять движение по улицам Смолина и Борсоева, ближайшие остановки - БГУ по ул. Смолина и остановка по ул. Борсоева, 7а. Трамваи будут ходить, пока не начнётся движение Бессмертного полка.
Вечером, после окончания концерта, в 22:00 будет усилена работы автобусов и трамваев. Всего будут ездить восемь трамваев и около 300 автобусов.