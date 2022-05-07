Женщина восстанавливалась на работе через суд
Баргузинским районным судом рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению женщины о восстановлении на работе.
Установлено, что женщину уволили с работы за прогул незаконно.
- Решением суда исковые требования удовлетворены частично. Гражданка восстановлена на работе. С ответчика в пользу гражданки взыскан среднемесячный заработок за время вынужденного прогула, а также моральный вред, - сообщает пресс-служба суда.
Решение не обжаловано, вступило в законную силу.
Жительницу Бурятии уволили с работы за прогул
Общество, Фото:
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