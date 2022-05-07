В Улан-Удэ ко Дню Победы привели в порядок 22 памятника









Также завершены работы по подготовке памятников к празднованию 77-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Всего комбинат привёл в порядок 22 памятника воинской Славы, где были выполнены работы по окраске ограждений, скамеек, фасадов объектов внешнего благоустройства, помывка памятников и мелкий ремонт.



Помыты и покрашены часть ограждений в Улан-Удэ, очищены колесоотбойники и шумоуловители. Подготовлены площадки к запуску салютов в честь Дня Победы, а также смотровые площадки на ДК ЛВРЗ, дацане «Римпоче Багша».



Также завершены работы по подготовке памятников к празднованию 77-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Всего комбинат привёл в порядок 22 памятника воинской Славы, где были выполнены работы по окраске ограждений, скамеек, фасадов объектов внешнего благоустройства, помывка памятников и мелкий ремонт.Помыты и покрашены часть ограждений в Улан-Удэ, очищены колесоотбойники и шумоуловители. Подготовлены площадки к запуску салютов в честь Дня Победы, а также смотровые площадки на ДК ЛВРЗ, дацане «Римпоче Багша».





Сотрудники комбината установили флаговые конструкции, трансформеры и праздничные инсталляции в установленных местах.



Выполнен ямочный ремонт на центральных улицах, а также произведено грейдирование объездных грунтовых дорог для безопасного передвижения горожан, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники комбината установили флаговые конструкции, трансформеры и праздничные инсталляции в установленных местах.Выполнен ямочный ремонт на центральных улицах, а также произведено грейдирование объездных грунтовых дорог для безопасного передвижения горожан, сообщили в пресс-службе мэрии.

К празднованию 77-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне специалисты комбината по благоустройству Улан-Удэ запустили фонтаны, привели в порядок памятники воинской Славы, сделали ямочный ремонт на центральных магистралях и многое другое.17 фонтанов в Улан-Удэ приведены в порядок. На сегодняшний день уже запущены четыре: на площади Революции, Арбате, площади Славы и на мемориале Победы. Оставшиеся 13 фонтанов будут запущены 9 мая.