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В Улан-Удэ ко Дню Победы привели в порядок 22 памятника

В Улан-Удэ ко Дню Победы привели в порядок 22 памятника
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Подготовка к празднику завершается

К празднованию 77-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне специалисты комбината по благоустройству Улан-Удэ запустили фонтаны, привели в порядок памятники воинской Славы, сделали ямочный ремонт на центральных магистралях и многое другое.

17 фонтанов в Улан-Удэ приведены в порядок. На сегодняшний день уже запущены четыре: на площади Революции, Арбате, площади Славы и на мемориале Победы. Оставшиеся 13 фонтанов будут запущены 9 мая.



Также завершены работы по подготовке памятников к празднованию 77-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Всего комбинат привёл в порядок 22 памятника воинской Славы, где были выполнены работы по окраске ограждений, скамеек, фасадов объектов внешнего благоустройства, помывка памятников и мелкий ремонт.

Помыты и покрашены часть ограждений в Улан-Удэ, очищены колесоотбойники и шумоуловители. Подготовлены площадки к запуску салютов в честь Дня Победы, а также смотровые площадки на ДК ЛВРЗ, дацане «Римпоче Багша».



Сотрудники комбината установили флаговые конструкции, трансформеры и праздничные инсталляции в установленных местах.

Выполнен ямочный ремонт на центральных улицах, а также произведено грейдирование объездных грунтовых дорог для безопасного передвижения горожан, сообщили в пресс-службе мэрии. 
День Победы

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