В Улан-Удэ росгвардейцы устроили персональный парад у дома





























В Улан-Удэ росгвардейцы провели акцию «Парад идёт к ветерану».- Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии вместе с воспитанниками кадетского класса прошли парадным расчётом под окнами ветерана службы Лилии Петровны Григорьевой и спели песни военных лет. С артистами также выступили дети росгвардейцев Алиса и Софья, которые исполнили для ветеранов и жителей двора песни «День Победы» и «Вальс Победы», - сообщили в Росгвардии по Бурятии.Также росгвардейцы поздравили труженицу тыла Долгорму Намдановну Жамьянову.- Мы гордимся вами и бесконечно благодарны за вашу самоотверженность и тяжелый труд в тылу. Вы помогли во время Великой Отечественной войны отстоять нашу страну, а в послевоенные годы самоотверженно трудились на благо Родины. Низкий вам поклон и безграничная благодарность. От всей души желаем вам крепкого здоровья и благополучия, - поздравил ветеранов заместитель начальника управления Росгвардии полковник Василий Лосев.В годы войны Лилия Петровна, чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, на уроках труда шила кисеты и отправляла солдатам на фронт. Внутрь кисета она вкладывала записки с добрыми пожеланиями, а также махорку из табака, который выращивала её мама.Долгорма Намдановна после того, как отец ушёл на фронт, с матерью работала на ферме, жила на полевом стане, помогала распахивать землю и ухаживать за скотом.