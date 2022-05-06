Своим подопечным помогли сотрудники центра «Доверие»
В преддверии празднования Дня Победы в отделении социального обслуживания на дому комплексного центра «Доверие» состоялась благотворительная акция «Чистый дом». В домах находящихся на надомном социальном обслуживании ветеранов Великой Отечественной войны, а также вдов ветеранов, провели генуборку, сообщили в минсоцзащиты Бурятии.
- Такие благотворительные мероприятия для пожилых людей стали доброй традицией для нас. Данная акция является призвана улучшить быт ветеранов, обслуживаемых на дому, и проводится силами наших сотрудников, - рассказала начальник отделения Ольга Цимбалюк. - Специалисты, социальные работники мыли окна, проводили генеральную уборку жилых помещений.
В акции приняли участие шесть специалистов и два социальных работника Октябрьского района Улан-Удэ.
В Улан-Удэ в домах ветеранах провели генеральную уборку
Общество, Фото:
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