В Улан-Удэ в домах ветеранах провели генеральную уборку

Общество, Фото: предоставлено минсоцзащиты Бурятии

Своим подопечным помогли сотрудники центра «Доверие»



В преддверии празднования Дня Победы в отделении социального обслуживания на дому комплексного центра «Доверие» состоялась благотворительная акция «Чистый дом». В домах находящихся на надомном социальном обслуживании ветеранов Великой Отечественной войны, а также вдов ветеранов, провели генуборку, сообщили в минсоцзащиты Бурятии.



- Такие благотворительные мероприятия для пожилых людей стали доброй традицией для нас. Данная акция является призвана улучшить быт ветеранов, обслуживаемых на дому, и проводится силами наших сотрудников, - рассказала начальник отделения Ольга Цимбалюк. - Специалисты, социальные работники мыли окна, проводили генеральную уборку жилых помещений.



В акции приняли участие шесть специалистов и два социальных работника Октябрьского района Улан-Удэ.





