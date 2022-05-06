Мероприятие прошло в посёлке Новоселенгинск
В посёлке Новоселенгинск в Бурятии развернули 150-метровую георгиевскую ленту. В мероприятии были задействованы юнармейцы и участники российского движения школьников Селенгинского и Кяхтинского районов.
В рамках эстафеты «Знамя Победы» огромную георгиевскую ленту передали юнармейцам Кяхтинского района, сообщает группа «Селенга-инфо 24/7».
Также 12 апреля юнармейцы Селенгинского района приняли копию Знамени Победы Джидинского района. В течение месяца Знамя шествовало по Селенгинскому району.
В мероприятии участвовали 18 образовательных учреждений.
В сентябре 2022 года Кяхтинский район передаст копию Знамени Победы Бичурскому району.
В Бурятии развернули гигантскую георгиевскую ленту
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