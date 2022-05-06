Хореографический коллектив из Бурятии получил спецприз в Монголии

С 1 по 2 мая 2022 года в столице Монголии прошёл XII международный фестиваль детского творчества «Алтан Гадас». Хореографический коллектив «Уянга» из Мухоршибирского района Бурятии был удостоен специального приза фестиваля в номинации «Народный танец», сообщает Республиканский центр народного творчества Бурятии.
В этом году международный фестиваль «Алтан Гадас» принял свыше 800 участников - в Улан-Батор приехали коллективы из различных районов Монголии, Российской Федерации и Китайской Народной Республики.
Помимо коллективных наград, участницы танцевальной группы «Уянга» также добились серьезного успеха на индивидуальном уровне. Воспитанница коллектива Дари Аюшеева была удостоена специального приза фестиваля в номинации «Народный танец», а участница старшей группы Юлия Болдохонова получила диплом III степени в номинации «Народный вокал».
Хореографический коллектив «Уянга» был основан в 2010 году на базе Цолгинского филиала МБУК «Центр сохранения и развития национальных культур «Малая Родина». В настоящее время состав группы насчитывает более 20 человек. С момента основания танцевальной группой руководит Дарамбазар Баярмаа, заведующая Цолгинским СДК. Коллектив успешно участвует во всероссийских, республиканских и районных конкурсах. За 10 лет существования хореографический коллектив был неоднократно удостоен звания лауреата и дипломанта международных хореографических конкурсов и фестивалей.
Как сообщал «Байкал-Daily», бурятский народный ансамбль восточного танца «Лотос» также стал призёром фестиваля – он был удостоен диплома III степени.