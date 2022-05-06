В селе в Бурятии установили Вечный огонь

Память погибших почтили минутой молчания



4 мая в селе Тарбагатай у памятника воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны установили звезду с Вечным огнём, сообщает районная группа «Тарбагатай-инфо. 24/7».



Вечный огонь был установлен благодаря поддержке РОО «Союз солдатских родителей (матерей) Республики Бурятия».



Память воинов-земляков почтили минутой молчания.



Затем прошёл митинг с участием жителей села, учащихся Тарбагатайской школы. В районном доме культуры был показан видеоспектакль «Дети войны».



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