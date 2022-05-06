В Улан-Удэ прошли митинги в честь Дня Победы

Во всех трёх районах прошли концерты и возложения цветов к памятникам павших воинов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



Сегодня, 6 мая, во всех районах Улан-Удэ прошли торжественные митинги, посвящённые 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



В митингах принимали местные жители, школьники, военнослужащие, чиновники.



На площади Комсомольской провели митинг «Ваш подвиг будет жить в веках».



- Всё меньше и меньше остаётся в живых свидетелей прошедших эту войну. Сегодня в Железнодорожном районе живут 12 ветеранов Великой Отечественной войны, 555 тружеников тыла и более 2000 «детей войны». Сменяются поколения, но память о той войне и победе, которая далась нам очень дорогой ценой – всегда рядом с нами. В годы войны, на фронт из Железнодорожного района ушло более 10 тысяч жителей. Не все они вернулись домой. Именами наших героев названы улицы, скверы и парки. Я хочу выразить благодарность нашим ветеранам, труженикам тыла, солдатским вдовам, детям войны за их подвиг. Желаю всем здоровья, благополучия и мирного неба над головой, - открыл митинг исполняющий обязанности руководителя администрации Железнодорожного района Андрей Саянский.



Здесь организовали мини-концерт, звучали патриотические песни, читали стихи. Также выступала студия современного танца «Пелея» и маршировали юноармейцы.



К памятнику воинам Бурятии, павшим смертью Героев в годы Великой Отечественной войны, возложили цветы.



В Советском районе митинг прошёл на Стеклозаводе, у памятника воинам-заводчанам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Митинг получил название «Во имя Великих героев!».



- 77 лет наш народ живёт под мирным небом. Более 500 стеклозаводчан участвовали на полях сражений. Около тысячи стеклозаводчан работали во благо и делали всё во имя фронта. Сегодня в Советском районе проживает три ветерана, триста тружеников тыла. Наш святой долг помнить о их героизме, об их самоотверженности и достойном труде, - заявил руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.



После был организован концерт в исполнении вокальной группы «Лаккитон» и Валика Гаспаряна. Также выступал народный духовой ретро-медь оркестр «Дивертисмент».



Воспитанники детского садика выступали со стихами. Почётный житель Стеклозавода исполнил авторское стихотворение под названием «Герои наши земляки…»



В завершение к памятнику воинам-заводчанам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, возложили цветы.



В самом большом районе города митинг состоялся у Мемориала на братской могиле Героев Советского Союза и воинов, умерших в госпиталях Улан-Удэ от ранений на фронтах Великой Отечественной войны.



Митинг завершился парадным маршем войск Улан-Удэнского гарнизона, кадетов и юнармейцев школ Октябрьского района.









