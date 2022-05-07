 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

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В Улан-Удэ днём до +23

В Улан-Удэ днём до +23
Общество,  Фото:pexels.com
В республике преимущественно без осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 7 мая по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах 13-15 м/с. Температура днём +20,+25, местами +10+15.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура днём +21,+23.


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