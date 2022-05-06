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В День Победы в Бурятии ожидается ненастная погода

В День Победы в Бурятии ожидается ненастная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Температура к 9 мая понизится на 8 и более градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 8 и 9 мая в республике ожидается ухудшение погоды. Прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с, по южной половине местами до 24 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега, и снега, установление временного снежного покрова. Температура понизится на 8 и более градусов.

8 мая ночью по республике преимущественно без осадков, днём увеличение облачности, осадки, дождь с переходом в мокрый снег. Ветер ночью восточный 4-9, днём с переходом на северо-западный 9-14, в отдельных районах 19-24 м/с. Температура ночью +3,+8, местами -1,-6, днём +20,+25, местами +12,+17, по Прибайкалью и юго-западу при осадках +6,+11.

В Улан-Удэ ночью без осадков, в конце дня дождь. Ветер ночью восточный 4-9, днём с переходом на северо-западный 9-14, порывы до 17-22 м/с. Температура ночью +3,+5, днём +20,+22.

9 мая, в День Победы, в Бурятии переменная облачность, местами осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью 0,+5, местами -3,-8, днём +8,+13, местами +2,+7.



прогноз погоды День Победы

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