 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 мая

06 мая

Популярное

В Бурятии молодые дарования поддержат госпремией

В Бурятии молодые дарования поддержат госпремией
Общество,  Фото:pixabay.com
Летом стартует приём документов на соискание премий для студентов ссузов в области искусств

В Бурятии с 1 июня начнётся приём документов на соискание государственной премии для лиц, обучающихся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств, профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении республики, реализующих образовательные программы в области искусств, достигших значительных творческих успехов.

Госпремия РБ устанавливается в следующих размерах:
1) одна премия в размере 25000 рублей – лицу, обучающемуся в профессиональной образовательной организации, находящейся в ведении Бурятии, реализующей образовательные программы в области искусств;
2) четыре премии в размере 20000 рублей – лицам, обучающимся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств.

Она присуждается на конкурсной основе:
1) за творческие достижения обучающихся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств, профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении республики, реализующих образовательные программы в области искусств (успешное выступление на международных, всероссийских, межрегиональных, региональных смотрах, конкурсах, фестивалях, отмеченное дипломами, грамотами, призами и премиями лауреата);
2) за успешную учёбу;
3) за активную деятельность, направленную на популяризацию культуры и искусства Бурятии, продвижение имиджа региона.

Выдвижение кандидатов на соискание госпремии РБ производят образовательные организации. Документы на соискателей и прилагаемые к ним материалы принимаются до 1 ноября в колледже искусств имени П.И. Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

Возрастное ограничение 12+
Бурятия премия искусство ссузы культура студенты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии молодые дарования поддержат госпремией
В Бурятии молодые дарования поддержат госпремией
Общество, 07.05.2022
Летом стартует приём документов на соискание премий для студентов ссузов в области искусств
Жительницу Бурятии уволили с работы за прогул
Жительницу Бурятии уволили с работы за прогул
Общество, 07.05.2022
Женщина восстанавливалась на работе через суд
Велопробег «Звезда Победы» собрал более шестисот улан-удэнцев
Велопробег «Звезда Победы» собрал более шестисот улан-удэнцев
Общество, 07.05.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Улан-Удэ прошёл 11-й велопробег «Звезда Победы»
В Улан-Удэ прошёл 11-й велопробег «Звезда Победы»
Общество, 07.05.2022
Представляем фоторепортаж со старта Железнодорожном районе
В Бурятии в мае стартует чемпионат по кантри-кроссу
В Бурятии в мае стартует чемпионат по кантри-кроссу
Общество, 07.05.2022
Первый этап пройдёт 21 мая в Улан-Удэ
9 мая трамваи в Улан-Удэ будут ездить до 24:00
9 мая трамваи в Улан-Удэ будут ездить до 24:00
Общество, 07.05.2022
Стало известно расписание движения трамваев в День Победы во время праздничного салюта
В Улан-Удэ для ветеранов устраивают концерты во дворах
В Улан-Удэ для ветеранов устраивают концерты во дворах
Общество, 07.05.2022
14 фронтовых бригад дают концерты во дворах Героев Великой Отечественной войны 
Школьников Бурятии приглашают на конкурс о Петре I
Школьников Бурятии приглашают на конкурс о Петре I
Общество, 07.05.2022
Участвовать могут дети от 8 до 18 лет
Глава Бурятии работает в Кабанском районе
Глава Бурятии работает в Кабанском районе
Общество, 07.05.2022
Алексей Цыденов посетит ряд объектов  
Улан-удэнцы увидят фотографии из путешествий этнографа в конце XIX века
Улан-удэнцы увидят фотографии из путешествий этнографа в конце XIX века
Общество, 07.05.2022
Акцент будет сделан на снимках из поездки к бурятам и эвенкам Забайкалья, а также на уникальных фотографиях дацанов
В Улан-Удэ расскажут о неизвестных страницах Великой Отечественной
В Улан-Удэ расскажут о неизвестных страницах Великой Отечественной
Общество, 07.05.2022
Историк поделится своими открытиями о героях из Бурятии
Артист балета из Бурятии получил приз на престижном конкурсе «Арабеск»
Артист балета из Бурятии получил приз на престижном конкурсе «Арабеск»
Общество, 07.05.2022
Алдар Болтанов получил приз «За верность традициям русской балетной школы»
Бурятия присоединится к «Открытому занавесу»
Бурятия присоединится к «Открытому занавесу»
Общество, 07.05.2022
Посетить выступления смогут члены молодёжных, волонтёрских и ветеранских организаций, многодетных семей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^