Летом стартует приём документов на соискание премий для студентов ссузов в области искусств
В Бурятии с 1 июня начнётся приём документов на соискание государственной премии для лиц, обучающихся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств, профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении республики, реализующих образовательные программы в области искусств, достигших значительных творческих успехов.
Госпремия РБ устанавливается в следующих размерах:
1) одна премия в размере 25000 рублей – лицу, обучающемуся в профессиональной образовательной организации, находящейся в ведении Бурятии, реализующей образовательные программы в области искусств;
2) четыре премии в размере 20000 рублей – лицам, обучающимся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств.
Она присуждается на конкурсной основе:
1) за творческие достижения обучающихся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств, профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении республики, реализующих образовательные программы в области искусств (успешное выступление на международных, всероссийских, межрегиональных, региональных смотрах, конкурсах, фестивалях, отмеченное дипломами, грамотами, призами и премиями лауреата);
2) за успешную учёбу;
3) за активную деятельность, направленную на популяризацию культуры и искусства Бурятии, продвижение имиджа региона.
Выдвижение кандидатов на соискание госпремии РБ производят образовательные организации. Документы на соискателей и прилагаемые к ним материалы принимаются до 1 ноября в колледже искусств имени П.И. Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.
Возрастное ограничение 12+
В Бурятии молодые дарования поддержат госпремией
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Летом стартует приём документов на соискание премий для студентов ссузов в области искусств
Женщина восстанавливалась на работе через суд
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Соревнования пройдут 21 мая
Представляем фоторепортаж со старта Железнодорожном районе
Первый этап пройдёт 21 мая в Улан-Удэ
Стало известно расписание движения трамваев в День Победы во время праздничного салюта
За сутки выявили 30 больных
14 фронтовых бригад дают концерты во дворах Героев Великой Отечественной войны
Участвовать могут дети от 8 до 18 лет
Алексей Цыденов посетит ряд объектов
Акцент будет сделан на снимках из поездки к бурятам и эвенкам Забайкалья, а также на уникальных фотографиях дацанов
Историк поделится своими открытиями о героях из Бурятии
Алдар Болтанов получил приз «За верность традициям русской балетной школы»
Посетить выступления смогут члены молодёжных, волонтёрских и ветеранских организаций, многодетных семей