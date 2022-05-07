В Бурятии молодые дарования поддержат госпремией

Летом стартует приём документов на соискание премий для студентов ссузов в области искусств



В Бурятии с 1 июня начнётся приём документов на соискание государственной премии для лиц, обучающихся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств, профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении республики, реализующих образовательные программы в области искусств, достигших значительных творческих успехов.



Госпремия РБ устанавливается в следующих размерах:

1) одна премия в размере 25000 рублей – лицу, обучающемуся в профессиональной образовательной организации, находящейся в ведении Бурятии, реализующей образовательные программы в области искусств;

2) четыре премии в размере 20000 рублей – лицам, обучающимся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств.



Она присуждается на конкурсной основе:

1) за творческие достижения обучающихся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств, профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении республики, реализующих образовательные программы в области искусств (успешное выступление на международных, всероссийских, межрегиональных, региональных смотрах, конкурсах, фестивалях, отмеченное дипломами, грамотами, призами и премиями лауреата);

2) за успешную учёбу;

3) за активную деятельность, направленную на популяризацию культуры и искусства Бурятии, продвижение имиджа региона.



Выдвижение кандидатов на соискание госпремии РБ производят образовательные организации. Документы на соискателей и прилагаемые к ним материалы принимаются до 1 ноября в колледже искусств имени П.И. Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.



Возрастное ограничение 12+

