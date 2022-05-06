Инспектор проверил ход строительства жилой застройки по ул. Боевая-Конечная
Сотрудники Госсторйжилнадзора посетили с проверкой строительство жилого комплекса по ул. Боевая-Конечная в Улан-Удэ. Там сейчас проходят работы по кирпичной кладке.
В ходе проверки у инспектора возникли замечания по пустым швам в кладке в нескольких местах. Кроме того, он обратил внимание на открытый проём лифтовой шахты.
- Проём надо закрыть, - поручил инспектор.
Кроме замечаний нашлись и положительные моменты, в частности, было отмечено хорошее качество бетонных работ.
- Бетонная колонна залита отлично, - похвалил инспектор.
Также инспектор проверил журналы работ.
Замечания будут отражены в акте проверки.
В Улан-Удэ Госстройжилнадзор выдал замечания по новостройке
Общество, Фото:
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