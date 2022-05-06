Росгвардейцы учили улан-удэнцев носить георгиевские ленточки

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Росгвардейцы Бурятии присоединились к патриотической акции «Георгиевская лента»



На Мемориале Победы в Улан-Удэ сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии вместе с волонтёрами поздравляли жителей и гостей города с наступающим праздником. Они раздавали ленточки, а также напоминали о правилах их ношения.



- Цвета ленты символизируют военную доблесть и славу. Георгиевскую ленту носят с левой стороны, у сердца, не рекомендуется носить ленточку на голове, на шнурках или ниже пояса, - рассказала заместитель начальника отдела кадров управления вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии подполковник полиции Юлия Темникова.



Всего в этот день на мемориале Победы в Улан-Удэ раздали более ста георгиевских лент.



- Мы напомнили об истории Великой Отечественной войны, её героях, для того чтобы наше молодое поколение чтило и сохранило историю нашей Родины, - отметил руководитель регионального Бурятского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Владимир Буянтуев.



Главный символ Победы уже украсил форменную одежду сотрудников и военнослужащих войск национальной гвардии.

