Гастроли Бурятского драмтеатра в двух районах посетили почти 800 зрителей

В ДК посёлка Баргузин съехались зрители со всего района, и даже приехали из соседнего Курумканского района



Почти 800 зрителей посетили гастрольные спектакли Бурятского драматического театра в Баргузинском и Прибайкальском районах.



Выездные спектакли состоялись 4 и 5 мая в районных центрах: посёлках Баргузин и Турунтаево. Два сеанса детского спектакля «История одного блогера» (6+), посмотрели 235 юных зрителя, а вечерние показы «Алдар. 9 секунд» (12+) собрали 534 человек.



434 билетов было приобретено по Пушкинской карте, для активации которой, как рассказывает Людмила Цыбендоржиева, администратор Бурдрама, в районах были созданы специальные чаты в вайбере. Они и стали основной площадкой для продвижения репертуара и общения со зрителями.



В ДК посёлка Баргузин съехались зрители со всего района, и даже приехали из соседнего Курумканского района. Свою благодарность театру выразили учителя и завучи из сел Суво, Баянгол, Усть-Баргузин, Улюн, Улюкчикан, Читкан, Юбилейный и Хилгана.



Был организован коллективный выезд детей, находящихся на попечении Курумканского центра социальной помощи семье и детям.



- С огромным удовольствием посмотрели шикарный спектакль! Дети в восторге! Спасибо театру и актерам! Местами было и смешно, и грустно, и плакали, - делится в соцсетях благодарный баргузинский зритель. На память о культурном событии многие из них фотографировались с артистами.



Не менее восторженные отклики и слова благодарности выразили учителя Прибайкальского района.



- Сегодня прошли два замечательных спектакля. Спасибо большое артистам Бур. драм. театра! Прекрасная постановка, спецэффекты, все современно и классно! Тронул до слёз спектакль «Алдар. 9 секунд». Спасибо организаторам, ждем других постановок! - пишет Наталья Нагапетян, педагог-организатор Турунтаевской гимназии.



К словам благодарности присоединяется и Ольга Шек, завуч Коменской средней школы, которая привезла своих школьников на спектакли за много километров. Педагог пожелала на прощание полюбившимся артистам: «Благодарных зрителей и новых творческих идей!»



