Гастроли Бурятского драмтеатра в двух районах посетили почти 800 зрителей

В ДК посёлка Баргузин съехались зрители со всего района, и даже приехали из соседнего Курумканского района
Почти 800 зрителей посетили гастрольные спектакли Бурятского драматического театра в Баргузинском и Прибайкальском районах.
Выездные спектакли состоялись 4 и 5 мая в районных центрах: посёлках Баргузин и Турунтаево. Два сеанса детского спектакля «История одного блогера» (6+), посмотрели 235 юных зрителя, а вечерние показы «Алдар. 9 секунд» (12+) собрали 534 человек.
434 билетов было приобретено по Пушкинской карте, для активации которой, как рассказывает Людмила Цыбендоржиева, администратор Бурдрама, в районах были созданы специальные чаты в вайбере. Они и стали основной площадкой для продвижения репертуара и общения со зрителями.
В ДК посёлка Баргузин съехались зрители со всего района, и даже приехали из соседнего Курумканского района. Свою благодарность театру выразили учителя и завучи из сел Суво, Баянгол, Усть-Баргузин, Улюн, Улюкчикан, Читкан, Юбилейный и Хилгана.
Был организован коллективный выезд детей, находящихся на попечении Курумканского центра социальной помощи семье и детям.
- С огромным удовольствием посмотрели шикарный спектакль! Дети в восторге! Спасибо театру и актерам! Местами было и смешно, и грустно, и плакали, - делится в соцсетях благодарный баргузинский зритель. На память о культурном событии многие из них фотографировались с артистами.
Не менее восторженные отклики и слова благодарности выразили учителя Прибайкальского района.
- Сегодня прошли два замечательных спектакля. Спасибо большое артистам Бур. драм. театра! Прекрасная постановка, спецэффекты, все современно и классно! Тронул до слёз спектакль «Алдар. 9 секунд». Спасибо организаторам, ждем других постановок! - пишет Наталья Нагапетян, педагог-организатор Турунтаевской гимназии.
К словам благодарности присоединяется и Ольга Шек, завуч Коменской средней школы, которая привезла своих школьников на спектакли за много километров. Педагог пожелала на прощание полюбившимся артистам: «Благодарных зрителей и новых творческих идей!»
Гастроли Бурятского драмтеатра в двух районах посетили почти 800 зрителей
Общество, Фото:
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