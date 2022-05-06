В Бурятии состоялся традиционный легкоатлетический пробег

Общество, Фото: группа «Спортивные мероприятия в Кабанском районе»

Соревнования были посвящены памяти полного кавалера ордена Славы



Легкоатлетический пробег памяти полного кавалера ордена Славы Петра Попова состоялся 29 и 30 апреля в Бурятии. Спортивное мероприятие, давно ставшее традиционным, проводилось в Кабанском районе уже в 51-й раз.



В этом году в нём участвовали студенты, школьники, ветераны и любители лёгкой атлетики. Всего в соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из Улан-Удэ, районов республики, Иркутской области и Забайкальского края.



Сразу после торжественного открытия был дан старт на дистанцию 7 км. Право выпустить стартовый выстрел было предоставлено старшему внуку Петра Андрияновича – Владимиру Попову. После основного забега стартовали участники на дистанции 1750 м и 1200 м. Всего в пробеге приняли участие спортсмены в 19 возрастных категориях.



В абсолютном первенстве среди мужчин на дистанции 7000 м победу одержал мастер спорта России Роман Троценко (СШОР №1 Улан Удэ). Второе место занял кандидат в мастера спорта России Виктор Балагуров (СШОР №1 Улан Удэ). Третье место досталось Виктору Золотухину из Иркутска.



Среди женщин на дистанции 7 тысяч метров победительницей стала мастер спорта России Оксана Котыхова (СШОР №1 Улан Удэ). Второе место у Кристины Белаловой (СШОР №1 Улан Удэ). На третьем месте Светлана Немынова из Забайкальского края.



Все спортсмены были награждены грамотами, медалями, памятными вымпелами и денежными призами, сообщает группа «Спортивные мероприятия в Кабанском районе».

