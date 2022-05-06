 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 мая

05 мая

Популярное

В Бурятии состоялся традиционный легкоатлетический пробег

В Бурятии состоялся традиционный легкоатлетический пробег
Общество,  Фото:группа «Спортивные мероприятия в Кабанском районе»
Соревнования были посвящены памяти полного кавалера ордена Славы

Легкоатлетический пробег памяти полного кавалера ордена Славы Петра Попова состоялся 29 и 30 апреля в Бурятии. Спортивное мероприятие, давно ставшее традиционным, проводилось в Кабанском районе уже в 51-й раз.

В этом году в нём участвовали студенты, школьники, ветераны и любители лёгкой атлетики. Всего в соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из Улан-Удэ, районов республики, Иркутской области и Забайкальского края.

Сразу после торжественного открытия был дан старт на дистанцию 7 км. Право выпустить стартовый выстрел было предоставлено старшему внуку Петра Андрияновича – Владимиру Попову. После основного забега стартовали участники на дистанции 1750 м и 1200 м. Всего в пробеге приняли участие спортсмены в 19 возрастных категориях.

В абсолютном первенстве среди мужчин на дистанции 7000 м победу одержал мастер спорта России Роман Троценко (СШОР №1 Улан Удэ). Второе место занял кандидат в мастера спорта России Виктор Балагуров (СШОР №1 Улан Удэ). Третье место досталось Виктору Золотухину из Иркутска.

Среди женщин на дистанции 7 тысяч метров победительницей стала мастер спорта России Оксана Котыхова (СШОР №1 Улан Удэ). Второе место у Кристины Белаловой (СШОР №1 Улан Удэ). На третьем месте Светлана Немынова из Забайкальского края.

Все спортсмены были награждены грамотами, медалями, памятными вымпелами и денежными призами, сообщает группа «Спортивные мероприятия в Кабанском районе».
Бурятия легкая атлетика пробег спорт Кабанский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии участнику трудового фронта исполнилось 90 лет
В Бурятии участнику трудового фронта исполнилось 90 лет
Общество, 06.05.2022
Юбилей отпраздновал житель Еравнинского района
В Бурятии труженица тыла отметила 90-летие
В Бурятии труженица тыла отметила 90-летие
Общество, 06.05.2022
Юбиляр – уроженка села Ехэ-Цакир
Улан-Удэ присоединился к акции «Сад памяти»
Улан-Удэ присоединился к акции «Сад памяти»
Общество, 06.05.2022
Школьники и волонтёры высадили сирень, яблони, клёны и рябинолистники
Александр Мекаев: «Улан-Удэ – это не провинция»
Александр Мекаев: «Улан-Удэ – это не провинция»
Общество, 06.05.2022
Известный пианист и композитор провёл мастер-классы для студентов Бурятии
В Улан-Удэ росгвардейцы устроили персональный парад у дома
В Улан-Удэ росгвардейцы устроили персональный парад у дома
Общество, 06.05.2022
Акцию «Парад идёт к ветерану» устроили в столице Бурятии
В Улан-Удэ в домах ветеранах провели генеральную уборку
В Улан-Удэ в домах ветеранах провели генеральную уборку
Общество, 06.05.2022
Своим подопечным помогли сотрудники центра «Доверие»
В Бурятии развернули гигантскую георгиевскую ленту
В Бурятии развернули гигантскую георгиевскую ленту
Общество, 06.05.2022
Мероприятие прошло в посёлке Новоселенгинск
Хореографический коллектив из Бурятии получил спецприз в Монголии
Хореографический коллектив из Бурятии получил спецприз в Монголии
Общество, 06.05.2022
Участие в фестивале приняли более 800 человек из Монголии, России и Китая
В селе в Бурятии установили Вечный огонь
В селе в Бурятии установили Вечный огонь
Общество, 06.05.2022
Память погибших почтили минутой молчания
В Улан-Удэ прошли митинги в честь Дня Победы
В Улан-Удэ прошли митинги в честь Дня Победы
Общество, 06.05.2022
Во всех трёх районах прошли концерты и возложения цветов к памятникам павших воинов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В День Победы в Бурятии ожидается ненастная погода
В День Победы в Бурятии ожидается ненастная погода
Общество, 06.05.2022
Температура к 9 мая понизится на 8 и более градусов
В Улан-Удэ Госстройжилнадзор выдал замечания по новостройке
Общество, 06.05.2022
Инспектор проверил ход строительства жилой застройки по ул. Боевая-Конечная
Росгвардейцы учили улан-удэнцев носить георгиевские ленточки
Росгвардейцы учили улан-удэнцев носить георгиевские ленточки
Общество, 06.05.2022
Росгвардейцы Бурятии присоединились к патриотической акции «Георгиевская лента»
Гастроли Бурятского драмтеатра в двух районах посетили почти 800 зрителей
Гастроли Бурятского драмтеатра в двух районах посетили почти 800 зрителей
Общество, 06.05.2022
В ДК посёлка Баргузин съехались зрители со всего района, и даже приехали из соседнего Курумканского района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^