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Томские врачи спасли улан-удэнку с гигантским зобом

Томские врачи спасли улан-удэнку с гигантским зобом
Общество,  Фото: Департамент здравоохранения Томской области
Одышка и боли в груди оказались симптомами огромной редкой опухоли

Томские хирурги прооперировала пациентку из Улан-Удэ с редкой патологией. У неё была огромная шейно-средостенная опухоль, длина которой составляла 14,7 сантиметров.

55-летнюю женщину долгое время беспокоила одышка при нагрузке, чувство стеснения в грудной клетке, ком в горле и боли под рёбрами. Однако первоначально сама она связывала эти симптомы с лишним весом.

Лишь, когда состояние стало ухудшаться, улан-удэнка решила решила пройти обследование. Врачи обнаружили у неё опухоль, располагавшуюся на шее и в грудной клетке.

- Это был гигантский зоб - опухоль щитовидной железы - с распространением в переднее и заднее средостение. Опухоль, как муфта, обхватывала трахею, смещала её и сонные артерии в сторону, сдавливала сосудисто-нервный пучок. Таким образом, опухоль заняла пространство на шее и в грудной клетке, оттеснив часть лёгкого, - рассказал заведующий отделением торакальной хирургии Томской областной клинической больницы, доктор медицинских наук Евгений Топольницкий.



Пациентка консультировалась у московских медиков, которые оценили риск летальности при проведении операции в 50%. После чего она решила обратиться в Томскую областную больницу.

Подобные операции относятся к числу очень сложных из-за особой анатомии в области шеи и груди. Для выполнения хирургического вмешательства необходим многопрофильный стационар, где имеются и узкопрофильные специалисты, и необходимое оборудование, и расходные материалы.

Операция длилась два часа.

Помимо Евгения Топольницкого, операцию выполнял кандидат медицинских наук, врач-хирург-онколог со стажем работы 38 лет Леонид Базилевич, анестезию обеспечивал один из опытнейших торакальных анестезиологов-реаниматологов Евгений Четвериков. Лечащим врачом пациентки, который курировал её в период восстановления, был врач-торакальный хирург Сергей Делгер.

- Опухоль была интимно сращена с трахеей, как припаяна. Нам удалось из шейного доступа, не рассекая грудную стенку, выделить эту опухоль и извлечь её через шею, — пояснил заведующий отделением.

Такие операции опасны последствиями в виде нарушения функций рук, гортани и нервов.

- Рядом с щитовидной железой локализуются возвратные нервы (обеспечивают двигательную функцию и чувствительность структур гортани, в том числе голосовых складок), их очень сложно визуализировать при такой патологии, поэтому они часто повреждаются и при подобных операциях есть опасность, что пропадёт голос. Но победа оказалась за нами: удалось сохранить пациентке голос и все остальные функции, наверное, человек сильно хотел поправиться, и мы хорошо подготовились, - заметил Евгений Топольницкий.

После реабилитации улан-удэнка сможет вернуться к обычному образу жизни.

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