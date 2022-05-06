Чем старше опрошенные, тем чаще они смотрят трансляцию парада
Трансляцию парада Победы (0+) в этом году собирается смотреть больше жителей Улан-Удэ, чем в прошлом. Интерес к мероприятию чаще проявляет старшее поколение, следует из опроса сервиса SuperJob.
Смотреть трансляцию парада Победы 9 Мая в этом году собираются практически 6 из 10 жителей Улан-Удэ (60%).
У 32% опрошенных иные планы: участие в праздничных мероприятиях, посещение храма или могил ветеранов, поездка с семьей.
Чем старше опрошенные, тем чаще они смотрят трансляцию: если среди жителей Улан-Удэ до 34 лет утро 9 Мая проводят перед телевизором 45%, то среди респондентов старше 45 — 68%. Женщины следят за парадом на Красной площади чаще мужчин (62% против 55% соответственно).
В этом году смотреть трансляцию парада Победы собирается на больше россиян, чем год назад.
60% улан-удэнцев собираются смотреть трансляцию парада Победы
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Бурятии из-за велопробега на федеральной трассе ограничат движение
Некоторые жители Бурятии считают, что жёлто-синие цвета надо перекрашивать
Суточный прирост больных ковидом в республике увеличивается
Жители Бурятии рассказали о планах на старость
Автобусы украсили ко Дню Победы
Международный день акушерки отмечают с 90-х годов
Церемонию начал главный судебный пристав Пётр Ертанов
В Иволгинском районе простятся с погибшим на Украине Бато Басановым
В деле разбиралась прокуратура
«Чёрный лесоруб» скрывался от уголовно-исполнительной инспекции
Соревнования состоятся в Тарбагатайском районе
К участию приглашаются представители туристской отрасли
В регионе сохранится облачная погода
Общество, 05.05.2022
Жителям и гостям Улан-Удэ представят программу «Культурный код»
Общество, 05.05.2022
Праздничный фейерверк состоится 9 мая в Чите