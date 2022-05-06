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60% улан-удэнцев собираются смотреть трансляцию парада Победы

60% улан-удэнцев собираются смотреть трансляцию парада Победы
Общество, 
Чем старше опрошенные, тем чаще они смотрят трансляцию парада

Трансляцию парада Победы (0+) в этом году собирается смотреть больше жителей Улан-Удэ, чем в прошлом. Интерес к мероприятию чаще проявляет старшее поколение, следует из опроса сервиса SuperJob.

Смотреть трансляцию парада Победы 9 Мая в этом году собираются практически 6 из 10 жителей Улан-Удэ (60%).

У 32% опрошенных иные планы: участие в праздничных мероприятиях, посещение храма или могил ветеранов, поездка с семьей.

Чем старше опрошенные, тем чаще они смотрят трансляцию: если среди жителей Улан-Удэ до 34 лет утро 9 Мая проводят перед телевизором 45%, то среди респондентов старше 45 — 68%. Женщины следят за парадом на Красной площади чаще мужчин (62% против 55% соответственно).

В этом году смотреть трансляцию парада Победы собирается на больше россиян, чем год назад.


парад День Победы

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