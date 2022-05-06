Водителей просят с пониманием отнестись к временным трудностям
7 мая с 10 до 17 часов на автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» будет ограничено движение автомобилей. Причина – велопробег в рамках всероссийской акции «Километры Победы».
В массовом мероприятии примут участие до 200 велосипедистов. Они проследуют по маршруту от 27 до 93 километров автодороги А-340.
Колонна велосипедистов будет сопровождаться патрульным автомобилем, а по пути следования запланировано выставление дополнительных экипажей ДПС. Через каждые 10 км организованы места стоянок для велосипедистов, во время отдыха которых будет обеспечен беспрепятственный проезд автомобилистов, следующих в попутном с колонной направлении.
Управление ГИБДД обращается ко всем водителям с пониманием отнестись к временным затруднениям в движении на данных участках дорог, заранее учитывать время поездки в связи с ограничением движения, быть предельно внимательными на дорогах, строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.
Как сообщал «Байкал-Daily», велосипедисты преодолеют более 60 км по федеральной трассе от перевала «Барисан-Дабан» Иволгинского района до центральной площади города Гусиноозёрск.
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В Бурятии из-за велопробега на федеральной трассе ограничат движение
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