 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 мая

05 мая

Популярное

Улан-удэнцы спорят, допустимы ли жёлто-голубые бордюры

Улан-удэнцы спорят, допустимы ли жёлто-голубые бордюры
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Некоторые жители Бурятии считают, что жёлто-синие цвета надо перекрашивать

Бурное обсуждение устроили улан-удэнцы по поводу жёлто-голубых бордюров на улице Микояна. Фотографию опубликовали в паблике «Аноним 03». «Я ни на что не намекаю, но разве такое допустимо?», - задался вопросом автор.

По всей видимости, жителя столицы Бурятии возмутила расцветка, напоминающая флаг Украины.

Однако многие пользователи не разделили его позицию. Улан-удэнцы призывают не обострять на этом внимание и не искать в цвете бордюра политический умысел. Многие напомнили, что и на флаге Бурятии также присутствуют жёлтый и голубой цвета. Пользователи пишут:

«Автор, перестаньте нести ерунду! Это просто цвета! Яркие, обычные цвета!»,
«И радугу тоже надо запретить. На всякий случай. Чтобы не развращала неокрепшие умы»,
«Не ищите чёрных кошек в темной комнате»,
«Красиво окрашенный бордюр, что тут такого»,
«Автор, вы только по мосту через Селенгу пока не ездите, а то там вообще ужас - голубые и жёлтые флаги висят».

Некоторые и вовсе не поняли о чём речь, пока не зашли почитать комментарии. Пользователи обратили внимание на совсем другие проблемы этого двора, например, на очередные обезображенные обрубкой деревья. «Да, слишком сильно деревья обрубают», «Да, зелени действительно мало: травки нет, деревья обрублены, как в пустыне, ей богу», «Я вообще подумала, автор про скамейку на узенькой полоске земли и без тени», - делятся пользователи.

Вопросы по расцветке бордюра возникает у жителей Бурятии не первую неделю. В конце апреля в том же «Анониме 03» выложили фотографию «скандальных» бордюров на той же самой улице Микояна.

- Улица Микояна. Я, конечно, все понимаю, но с нынешней-то ситуацией можно было и другой цвет подобрать, - поделилась мнением автор того поста.


Тогда дискуссия также разгорелась нешуточная. Пост набрал около 400 комментариев. Один комментарий получил более 600 лайков. В нём местный житель посоветовал порадоваться за благоустройство двора.

- Небо тоже голубое, и солнце жёлтое, - отмечалось в комментарии.

благоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии из-за велопробега на федеральной трассе ограничат движение
В Бурятии из-за велопробега на федеральной трассе ограничат движение
Общество, 06.05.2022
В Бурятии из-за велопробега на федеральной трассе ограничат движение
Улан-удэнцы спорят, допустимы ли жёлто-голубые бордюры
Улан-удэнцы спорят, допустимы ли жёлто-голубые бордюры
Общество, 06.05.2022
Некоторые жители Бурятии считают, что жёлто-синие цвета надо перекрашивать
Коронавирус в Бурятии устремился вверх
Коронавирус в Бурятии устремился вверх
Общество, 06.05.2022
Суточный прирост больных ковидом в республике увеличивается  
15% жителей Бурятии планируют в старости жить на свои сбережения
15% жителей Бурятии планируют в старости жить на свои сбережения
Общество, 06.05.2022
Жители Бурятии рассказали о планах на старость
В автобусах в Улан-Удэ звучат песни военных лет
В автобусах в Улан-Удэ звучат песни военных лет
Общество, 06.05.2022
Автобусы украсили ко Дню Победы
Тункинские врачи поздравили коллег с Международным днём акушерки
Тункинские врачи поздравили коллег с Международным днём акушерки
Общество, 06.05.2022
Международный день акушерки отмечают с 90-х годов
Бурятские приставы провели церемонию прибивки знамени к древку
Бурятские приставы провели церемонию прибивки знамени к древку
Общество, 06.05.2022
Церемонию начал главный судебный пристав Пётр Ертанов
В Бурятии простятся с победителем танкового биатлона
В Бурятии простятся с победителем танкового биатлона
Общество, 06.05.2022
В Иволгинском районе простятся с погибшим на Украине Бато Басановым
Улан-удэнка через суд добилась досрочной пенсии
Улан-удэнка через суд добилась досрочной пенсии
Общество, 06.05.2022
В деле разбиралась прокуратура 
Жителю Бурятии сменили условный срок на реальный
Жителю Бурятии сменили условный срок на реальный
Общество, 06.05.2022
«Чёрный лесоруб» скрывался от уголовно-исполнительной инспекции
В Бурятии проведут очередной этап кубка по ориентированию
В Бурятии проведут очередной этап кубка по ориентированию
Общество, 06.05.2022
Соревнования состоятся в Тарбагатайском районе
В Улан-Удэ состоится выставка «Baikal Travel Mart»
В Улан-Удэ состоится выставка «Baikal Travel Mart»
Общество, 06.05.2022
К участию приглашаются представители туристской отрасли
Порывы ветра в Бурятии достигнут 14 м/с
Порывы ветра в Бурятии достигнут 14 м/с
Общество, 06.05.2022
В регионе сохранится облачная погода 
В этнографическом музее пройдут выставки музеев Бурятии
В этнографическом музее пройдут выставки музеев Бурятии
Общество, 05.05.2022
Жителям и гостям Улан-Удэ представят программу «Культурный код»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^