Улан-удэнцы спорят, допустимы ли жёлто-голубые бордюры





Бурное обсуждение устроили улан-удэнцы по поводу жёлто-голубых бордюров на улице Микояна. Фотографию опубликовали в паблике «Аноним 03». «Я ни на что не намекаю, но разве такое допустимо?», - задался вопросом автор.По всей видимости, жителя столицы Бурятии возмутила расцветка, напоминающая флаг Украины.Однако многие пользователи не разделили его позицию. Улан-удэнцы призывают не обострять на этом внимание и не искать в цвете бордюра политический умысел. Многие напомнили, что и на флаге Бурятии также присутствуют жёлтый и голубой цвета. Пользователи пишут:«Автор, перестаньте нести ерунду! Это просто цвета! Яркие, обычные цвета!»,«И радугу тоже надо запретить. На всякий случай. Чтобы не развращала неокрепшие умы»,«Не ищите чёрных кошек в темной комнате»,«Красиво окрашенный бордюр, что тут такого»,«Автор, вы только по мосту через Селенгу пока не ездите, а то там вообще ужас - голубые и жёлтые флаги висят».Некоторые и вовсе не поняли о чём речь, пока не зашли почитать комментарии. Пользователи обратили внимание на совсем другие проблемы этого двора, например, на очередные обезображенные обрубкой деревья. «Да, слишком сильно деревья обрубают», «Да, зелени действительно мало: травки нет, деревья обрублены, как в пустыне, ей богу», «Я вообще подумала, автор про скамейку на узенькой полоске земли и без тени», - делятся пользователи.Вопросы по расцветке бордюра возникает у жителей Бурятии не первую неделю. В конце апреля в том же «Анониме 03» выложили фотографию «скандальных» бордюров на той же самой улице Микояна.- Улица Микояна. Я, конечно, все понимаю, но с нынешней-то ситуацией можно было и другой цвет подобрать, - поделилась мнением автор того поста.Тогда дискуссия также разгорелась нешуточная. Пост набрал около 400 комментариев. Один комментарий получил более 600 лайков. В нём местный житель посоветовал порадоваться за благоустройство двора.- Небо тоже голубое, и солнце жёлтое, - отмечалось в комментарии.