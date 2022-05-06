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Монгол покорил гору в Гималаях высотой 8091 метр

Монгол покорил гору в Гималаях высотой 8091 метр
Общество,  Фото:личная страница Бэх-Очирын Гантулга
Альпинист поднялся на восьмитысячник с 29-процентным уровнем смертности

Монгольский альпинист Бэх-Очирын Гантулга совершил восхождение на гору Аннапурна-I высотой 8091 метр. 28 апреля в 17:50 вечера по местному времени он успешно поднялся на вершину и развернул флаг Монголии. Восхождение походило без участия гидов-шерпов и дополнительного кислорода.

Гора Аннапурна I является десятой по высоте горой в мире. Согласно базе данных по Гималаям, с 1900 по декабрь 2021 года на эту главную вершину горного массива Аннапурны в Гималаях поднялись 244 экспедиции. Гора является самой опасной с 29-процентным уровнем смертности среди альпинистов. При попытке подняться на эту опасную гору мира погибло 72 человека (в основном из-за схода лавины).

Ранее мастер спорта по альпинизму Бэх-Очирын Гантулга более 60 раз успешно совершал восхождение на горные вершины Монголии. Он покорил Аконкагуа в Южной Америке (6965 м), Килиманджаро (5895 м) в Африке и Эльбрус (5641 м и 5621 м) в Европе в 2014 и 2018 годах соответственно.

- К настоящему моменту монгольские альпинисты успешно совершили восхождение и развернули флаг своей страны на шести из 14 вершин мира. В рамках проекта «Монгольская мечта-14» монгольские альпинисты стремятся покорить эти 14 вершин мира, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Монгольские альпинисты покорили восьмитысячники: Эверест, Чогори (К2), Лхоцзе, Чо-Ойю, Манаслу и Шишибангма.
Монголия альпинизм альпинисты

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