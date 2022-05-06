В парке Улан-Удэ раздадут бездомных собак

Животных можно взять навсегда или только на летний период



Завтра, 7 мая, в Улан-Удэ пройдёт ярмарка-раздача бездомных собак. Мероприятие состоится в парке «Юбилейный» с 10:00 до 16:00.



Волонтёры привезут 25 животных из приютов подрядных организаций по отлову. Все собаки привиты и стерилизованы. Посетители во время выставки смогут пообщаться с четвероногими, узнать об их характере, привычках и особенностях и взять себе питомца. Также собаку можно будет взять только на летний период в рамках акции «С другом на дачу». Желающие могут привезти лакомства и корм для животных.



- Всего в приютах содержится 1160 отловленных животных, которые ищут новых хозяев, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



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