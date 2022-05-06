Жители Бурятии рассказали о планах на старость
Автомобильный сайт Дром решил поинтересоваться у россиян, на что они собираются жить в старости. По результатам опроса, только 13% жителей Бурятии планируют жить на государственную пенсию. На свои собственные сбережения рассчитывают 15% жителей региона, а 1% надеются на материальную помощь детей.
При этом большая часть опрошенных Бурятии (47%) ответила, что они и вовсе боятся не дожить до пенсии. А каждый четвёртый не задумывается, на что будет жить в старости, - 24% выбрали вариант ответа «не знаю».
В целом по стране жители Москвы больше всего рассчитывают на свои собственные сбережения. В столице каждый пятый (21%) собирается жить на накопления в старости.
На материальную поддержку от родственников чаще надеются в Воронежской области — вариант «дети помогут» здесь в два раза популярнее, чем в среднем по стране. А на государственную пенсию особенно полагаются в Камчатском крае, Якутии и Башкирии — около 22% опрошенных.
15% жителей Бурятии планируют в старости жить на свои сбережения
Общество, Фото:
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