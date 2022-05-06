В автобусах в Улан-Удэ звучат песни военных лет





В Улан-Удэ на линию вышли два муниципальных автобуса, украшенные ко Дню Победы. Сегодня они курсируют по маршрутам №16 и №134.Заметить их можно сразу – на автобусах георгиевские ленты, флаги и праздничные наклейки «С Днём Победы». В салонах звучат песни военных лет.- С радостью оформили наши автобусы к 9 Мая. Так мы решили поздравить всех наших горожан с праздником, с Днём Великой Победы, - отмечают в МУП «Городские маршруты».