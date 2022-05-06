В автобусах в Улан-Удэ звучат песни военных лет

Автобусы украсили ко Дню Победы
В Улан-Удэ на линию вышли два муниципальных автобуса, украшенные ко Дню Победы. Сегодня они курсируют по маршрутам №16 и №134.
Заметить их можно сразу – на автобусах георгиевские ленты, флаги и праздничные наклейки «С Днём Победы». В салонах звучат песни военных лет.
- С радостью оформили наши автобусы к 9 Мая. Так мы решили поздравить всех наших горожан с праздником, с Днём Великой Победы, - отмечают в МУП «Городские маршруты».
Жители Бурятии рассказали о планах на старость
Автобусы украсили ко Дню Победы
Международный день акушерки отмечают с 90-х годов
Церемонию начал главный судебный пристав Пётр Ертанов
В Иволгинском районе простятся с погибшим на Украине Бато Басановым
В деле разбиралась прокуратура
«Чёрный лесоруб» скрывался от уголовно-исполнительной инспекции
Соревнования состоятся в Тарбагатайском районе
К участию приглашаются представители туристской отрасли
В регионе сохранится облачная погода
Жителям и гостям Улан-Удэ представят программу «Культурный код»
Праздничный фейерверк состоится 9 мая в Чите
Саженцам присвоили именные таблички
Принять участие могут как взрослые, так и дети
Над созданием музея работали воспитатели, дети и их родители