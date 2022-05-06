 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 мая

05 мая

Популярное

В автобусах в Улан-Удэ звучат песни военных лет

В автобусах в Улан-Удэ звучат песни военных лет
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Автобусы украсили ко Дню Победы

В Улан-Удэ на линию вышли два муниципальных автобуса, украшенные ко Дню Победы. Сегодня они курсируют по маршрутам №16 и №134.

Заметить их можно сразу – на автобусах георгиевские ленты, флаги и праздничные наклейки «С Днём Победы». В салонах звучат песни военных лет.

- С радостью оформили наши автобусы к 9 Мая. Так мы решили поздравить всех наших горожан с праздником, с Днём Великой Победы, - отмечают в МУП «Городские маршруты».

автобус День Победы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

15% жителей Бурятии планируют в старости жить на свои сбережения
15% жителей Бурятии планируют в старости жить на свои сбережения
Общество, 06.05.2022
Жители Бурятии рассказали о планах на старость
В автобусах в Улан-Удэ звучат песни военных лет
В автобусах в Улан-Удэ звучат песни военных лет
Общество, 06.05.2022
Автобусы украсили ко Дню Победы
Тункинские врачи поздравили коллег с Международным днём акушерки
Тункинские врачи поздравили коллег с Международным днём акушерки
Общество, 06.05.2022
Международный день акушерки отмечают с 90-х годов
Бурятские приставы провели церемонию прибивки знамени к древку
Бурятские приставы провели церемонию прибивки знамени к древку
Общество, 06.05.2022
Церемонию начал главный судебный пристав Пётр Ертанов
В Бурятии простятся с победителем танкового биатлона
В Бурятии простятся с победителем танкового биатлона
Общество, 06.05.2022
В Иволгинском районе простятся с погибшим на Украине Бато Басановым
Улан-удэнка через суд добилась досрочной пенсии
Улан-удэнка через суд добилась досрочной пенсии
Общество, 06.05.2022
В деле разбиралась прокуратура 
Жителю Бурятии сменили условный срок на реальный
Жителю Бурятии сменили условный срок на реальный
Общество, 06.05.2022
«Чёрный лесоруб» скрывался от уголовно-исполнительной инспекции
В Бурятии проведут очередной этап кубка по ориентированию
В Бурятии проведут очередной этап кубка по ориентированию
Общество, 06.05.2022
Соревнования состоятся в Тарбагатайском районе
В Улан-Удэ состоится выставка «Baikal Travel Mart»
В Улан-Удэ состоится выставка «Baikal Travel Mart»
Общество, 06.05.2022
К участию приглашаются представители туристской отрасли
Порывы ветра в Бурятии достигнут 14 м/с
Порывы ветра в Бурятии достигнут 14 м/с
Общество, 06.05.2022
В регионе сохранится облачная погода 
В этнографическом музее пройдут выставки музеев Бурятии
В этнографическом музее пройдут выставки музеев Бурятии
Общество, 05.05.2022
Жителям и гостям Улан-Удэ представят программу «Культурный код»
В Бурятии запустили челлендж «Стихи Победы - 2022»
В Бурятии запустили челлендж «Стихи Победы - 2022»
Общество, 05.05.2022
Принять участие могут как взрослые, так и дети
В детском саду в Бурятии открыли мини-музей воинской славы
В детском саду в Бурятии открыли мини-музей воинской славы
Общество, 05.05.2022
Над созданием музея работали воспитатели, дети и их родители

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^