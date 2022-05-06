Тункинские врачи поздравили коллег с Международным днём акушерки

Международный день акушерки отмечают с 90-х годов



5 мая отмечали Международный день акушерки. Накануне коллектив Тункинской центральной районной больницы поздравили врачей-акушеров с профессиональным праздником.



- Уважаемые жители и гости Тункинского района! 5 мая всё прогрессивное человечество отмечает замечательный и весёлый праздник - День акушерки! Именно благодаря этим людям, этим представителям благородной и очень уважаемой профессии, многие из нас сумели появиться на этот свет, иметь возможность радоваться жизни и развиваться, радуясь каждому новому дню! Позвольте в этот день, поблагодарить Вас -дорогие и уважаемые акушеры – и пожелать Вам счастья, тепла и радости! - пожелали врачи из Тункинской ЦРБ.



Идея проведения дня акушерки была предложена на конференции Международной конфедерации акушерок в 1987 году в Нидерландах. Праздник начали регулярно отмечать с 1992 года. Сегодня этот день праздную более чем в 50 странах, включая Россию и Беларусь.



