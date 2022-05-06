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Улан-Удэ присоединился к акции «Сад памяти»

Улан-Удэ присоединился к акции «Сад памяти»
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Школьники и волонтёры высадили сирень, яблони, клёны и рябинолистники

5 мая в Улан-Удэ, на территории городского дворца детского (юношеского) творчества состоялся митинг и международная акция «Сад Памяти», посвящённые 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также акции в поддержку российской армии на Украине.

Праздничный митинг у памятника Герою Советского Союза Илье Балдынову начался с речи ведущих, которые рассказали о генерале-майоре Балдынове, о его биографии и боевых подвигах. Творческие номера исполнили воспитанники городского дворца. В знак памяти и благодарности к бюсту Героя Советского Союза были возложены цветы и была объявлена минута молчания.

После митинга состоялась международная акция «Сад памяти». Общественные деятели, школьники и волонтёры высадили кустарники и деревья в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. В этом году общими силами посажено 80 кустарников: сирени, яблони, клёна и рябинолистника.

В мероприятии также приняли участие школьники Бурятской гимназии №29, воспитанники и педагоги городского дворца (детского) юношеского творчества, приглашённые гости и официальные лица. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
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