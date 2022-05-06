В Бурятии прошёл автопробег «серебряных» волонтёров

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Акция проводилась в честь Дня Победы



В Бурятии активисты движения «серебряных» волонтёров активно включились в подготовку празднования 77-й годовщины Победы.



В Прибайкальском районе общественные организации, члены местного совета ветеранов, территориальных общественных самоуправлений провели традиционный автопробег «Женщины за рулём». В среду, 4 мая, машины со знаменем Победы отправились из села Турунтаево через Улан-Удэ до станции Таловка.



- Дело в том, что наш район разделяет река Селенга, поэтому автопробег пройдёт в течение двух дней 4 и 5 мая. Сначала кортеж автомобилей проедет по одной стороне районе, посетив станцию Мостовую, сёла Ильинка, Татаурово и Таловка. Сегодня мы отправимся в сёла Итанца, Турунтаево, Зырянск, Нестерово, Гремячинск и Турка. В каждом из перечисленных населённых пунктов мы проводим митинги у памятников воинам, погибших в годы Великой Отечественной войны, - рассказала председатель совета ветеранов поселения «Турунтаевское», «серебряный» волонтёр Тамара Кустова.



Отличительная черта участниц автопробега «Женщины за рулём» - военная форма времён Великой Отечественной войны, на груди красуется георгиевская лента. Кроме этого, каждый автомобиль украшен российским флагом, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

