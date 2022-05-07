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В Улан-Удэ откроют водный сезон на открытой воде

В Улан-Удэ откроют водный сезон на открытой воде
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На Селенге пройдёт « Ulan-Ude Water Open Cup»

15 мая в Бурятии на реке Селенга состоится «Ulan-Ude Water Open Cup» – открытое мероприятие на байдарках, пакрафтах, рафтах, каяках, SUP-бордах. Это официальное открытие водного гребного сезона в Улан-Удэ.

К участию приглашаются горожане, любители водных видов спорта, водного туризма, молодёжь, дети и подростки с родителями, прошедшие обучение в учебной школе по водным видам спорта и школе водного туризма.

Участники должны иметь собственные средства для сплава: байдарки, пакрафты, катамараны, рафты, SUP-доски. Они должны быть в исправном состоянии, без повреждений, с необходимым количеством вёсел. Спасательный/страховочный жилет должен быть на всех членах экипажа на всей дистанции. Также участники должны соблюдать правила движения маломерных судов и самостоятельно принимать необходимые меры к безаварийному прохождению дистанции. Без одетых и застёгнутых спасательных жилетов выход лодок на воду запрещён.

Участникам мероприятия предстоит пройти водный маршрут около 18 км от моста до моста. Старт будет дан рядом с памятником «Олени» от моста напротив деревни Вознесеновка. Финиш – за старым Селенгинским мостом на Левом берегу.

Всех участников массового сплава ждёт бесплатный трансфер до начала сплава, на финише – горячий чай с пирогами. Однако количество мест ограничено, сообщает федерация экстремальных видов спорта и путешествий РБ «Байкальский экстрим».

Регламент

10:00 - Отправление до места старта с Театральной площади
10:40 - Прибытие на место старта, подготовка средств для сплава, рассадка по экипажам. Инструктаж по технике безопасности
12:20 – Старт
13:40-14:30 – Финиш
14:00-15:00 - Полевой обед
15:00-16:00 - Возвращение на Театральную площадь

Возрастное ограничение 0+
сплав Бурятия спорт Улан-Удэ Селенга сапбординг гребля

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