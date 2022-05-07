В Бурятии в мае стартует чемпионат по кантри-кроссу

Первый этап пройдёт 21 мая в Улан-Удэ



21 мая в Улан-Удэ стартует первый этап чемпионата Бурятии по кантри-кроссу. Соревнования по мотоспорту проведут в посёлке Аршан.



К участию в чемпионате допускаются спортсмены:

- в классе «Открытый» - от 18 до 44 лет;

- в классе «Эндуро 250» - от 18 лет и старше;

- в классе «Ветераны» - от 45 лет и старше;

- в классе «Девушки» - от 18 лет и старше.



Регистрация участников начнётся в 10:00, в это же время стартует открытая тренировка. Открытие соревнований запланировано на 12:00.



Призёры в личном зачёте награждаются медалями и дипломами. Об этом сообщает федерация мотоциклетного спорта РБ.



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