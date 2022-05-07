Соревнования проводятся в личном и командном первенстве
29 мая в столице Бурятии состоятся чемпионат и первенство республики по жиму и жиму классическому. Соревнования проведут в спортивном зале дома спорта Бурятского госуниверситета.
К участию допускаются спортсмены республики, а также спортсмены других регионов Российской Федерации, достигшие 12 лет на момент соревнований, имеющие не ниже I юношеского спортивного разряда. Соревнования проводятся в личном и командном первенстве среди мужчин и женщин по правилам, утверждённым международной федерацией пауэрлифтинга IPF в жиме лёжа и жиме лёжа классическом раздельно, в следующих весовых категориях:
- Женщины: 43 кг, 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 69 кг, 76 кг, 84 кг, свыше 84 кг;
- Мужчины: 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, свыше 120 кг.
Победители и призёры турниров награждаются в личном и командном первенстве. В личном первенстве – медалями и дипломами I, II и III степени. В командном первенстве – кубками за I, II и III место. Об этом сообщает федерация пауэрлифтинга РБ (IPF).
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В Бурятии пройдут чемпионат и первенство по жиму
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