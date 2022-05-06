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Житель Бурятии устроил в кладовке наркопритон

Житель Бурятии устроил в кладовке наркопритон
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина сам тоже употреблял наркотики

Житель Иволгинского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении и хранение наркотических средств, а также в систематическом предоставлении помещений для потребления наркотических средств.

В судебном заседании установлено, что житель села Сотниково в июне 2021 года в поле собрал верхушечные части наркотикосодержащей конопли массой 4,56 гр. Наркотик он хранил у себя дома для личного употребления.

Кроме того, сельчанин с января по июнь 2021 года предоставлял знакомым свою кладовку для потребления наркотиков.

- Иволгинский районный суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Осуждённому также установлена обязанность пройти консультацию у врача-нарколога и в случае назначения пройти лечение от наркомании, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор вступил в законную силу.
прокуратура суд приговор

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