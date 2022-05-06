 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 мая

05 мая

Популярное

Жителю Бурятии сменили условный срок на реальный

Жителю Бурятии сменили условный срок на реальный
Общество,  Фото:pexels.com
«Чёрный лесоруб» скрывался от уголовно-исполнительной инспекции

Хоринский районный суд в декабре 2018 года вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконной рубке леса. Осуждённому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

В период испытательного срока на него возложены обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, куда являться для регистрации.

В январе 2019 года мужчина сменил место жительства, в дальнейшем уклонялся от явки в инспекцию и с мая 2019 года его объявили в розыск. Его местонахождение установлено в Иркутске в январе 2022 года.

- В связи с отсутствием условно осуждённого по месту жительства более 30 дней он признан скрывшимся от контроля. Хоринский районный суд по представлению органа уголовно-исполнительной инспекции отменил испытательный срок и направил виновного в исправительную колонию общего режима для отбывания трёх лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Верховный суд Бурятии с учётом мнения прокурора жалобу осуждённого оставил без удовлетворения.
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Верховный суд Бурятии ужесточил наказание читинцу за двойное убийство
Верховный суд Бурятии ужесточил наказание читинцу за двойное убийство
Общество, 06.05.2022
Сантехник застрелил мужчину и женщину из-за громкой музыки 
В Бурятии проведут очередной этап кубка по ориентированию
В Бурятии проведут очередной этап кубка по ориентированию
Общество, 06.05.2022
Соревнования состоятся в Тарбагатайском районе
В Улан-Удэ состоится выставка «Baikal Travel Mart»
В Улан-Удэ состоится выставка «Baikal Travel Mart»
Общество, 06.05.2022
К участию приглашаются представители туристской отрасли
Порывы ветра в Бурятии достигнут 14 м/с
Порывы ветра в Бурятии достигнут 14 м/с
Общество, 06.05.2022
В регионе сохранится облачная погода 
В этнографическом музее пройдут выставки музеев Бурятии
В этнографическом музее пройдут выставки музеев Бурятии
Общество, 05.05.2022
Жителям и гостям Улан-Удэ представят программу «Культурный код»
В Бурятии запустили челлендж «Стихи Победы - 2022»
В Бурятии запустили челлендж «Стихи Победы - 2022»
Общество, 05.05.2022
Принять участие могут как взрослые, так и дети
В детском саду в Бурятии открыли мини-музей воинской славы
В детском саду в Бурятии открыли мини-музей воинской славы
Общество, 05.05.2022
Над созданием музея работали воспитатели, дети и их родители
Байкальский экодиктант напишут 12 мая
Байкальский экодиктант напишут 12 мая
Общество, 05.05.2022
Его участниками могут стать все желающие
Летом в Улан-Удэ проведут фестиваль театров кукол
Летом в Улан-Удэ проведут фестиваль театров кукол
Общество, 05.05.2022
Бурятия в очередной раз примет фестиваль «Путь кочевника»
В Чите появится памятник «королю русского джаза»
В Чите появится памятник «королю русского джаза»
Общество, 05.05.2022
Его установка приурочена к юбилею российского джаза
Бурятия примет фестиваль «Джаз на Байкале»
Бурятия примет фестиваль «Джаз на Байкале»
Общество, 05.05.2022
Основные мероприятия проведут в Иркутске
В Улан-Удэ выступят авторы «Джазового альбома года»
В Улан-Удэ выступят авторы «Джазового альбома года»
Общество, 05.05.2022
В офф-программе «Голоса кочевников» примет участие трио LRK

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^