Жителю Бурятии сменили условный срок на реальный

«Чёрный лесоруб» скрывался от уголовно-исполнительной инспекции



Хоринский районный суд в декабре 2018 года вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконной рубке леса. Осуждённому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.



В период испытательного срока на него возложены обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, куда являться для регистрации.



В январе 2019 года мужчина сменил место жительства, в дальнейшем уклонялся от явки в инспекцию и с мая 2019 года его объявили в розыск. Его местонахождение установлено в Иркутске в январе 2022 года.



- В связи с отсутствием условно осуждённого по месту жительства более 30 дней он признан скрывшимся от контроля. Хоринский районный суд по представлению органа уголовно-исполнительной инспекции отменил испытательный срок и направил виновного в исправительную колонию общего режима для отбывания трёх лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Верховный суд Бурятии с учётом мнения прокурора жалобу осуждённого оставил без удовлетворения.

