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Верховный суд Бурятии ужесточил наказание читинцу за двойное убийство

Верховный суд Бурятии ужесточил наказание читинцу за двойное убийство
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Сантехник застрелил мужчину и женщину из-за громкой музыки

Верховный суд Бурятии рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении 57-летнего слесаря-сантехника читинской управляющей компании.

Ранее, 18 ноября 2021 года, Центральный районный суд Читы признал его виновным в убийстве, покушении на убийство двух лиц, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. Его приговорили к 18-и годам колонии строгого режима, а также ограничением свободы сроком на 1,5 года.

На место преступления непосредственно после его совершения выезжал заместитель прокурора Забайкальского края Арсалан Дамдинжапов. Уголовное дело расследовано следователями Следственного комитета России.

Суд установил, что в ночь с 5 на 6 июля во дворе дома по ул. Горького, д. 30 Читы мужчина вооружился незаконно хранящимся у него обрезом гладкоствольного ружья 32 калибра, заряженного патронами с картечью, вышел во двор и произвёл три выстрела в находившихся в автомобиле мужчину и женщину. Первый и третий выстрелы пришлись в левую часть груди и лицо мужчине, второй – в область шеи женщины.

От полученного ранения женщина скончалась на месте. Жизнь мужчины спасена благодаря оказанной медицинской помощи.

Мотивом совершенного преступления стало недовольство владельца ружья громкой музыкой из салона автомашина в ночное время.

Не согласившись с мягкостью назначенного наказания, прокуратура Центрального района Читы обжаловала приговор в апелляционном порядке, указав на то, что суд первой инстанции не учёл отягчающее обстоятельство – совершение преступлений с использованием оружия.

Суд удовлетворил апелляционное представление прокурора и усилил наказание до 18 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.


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