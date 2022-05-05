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В Бурятии запустили челлендж «Стихи Победы - 2022»

В Бурятии запустили челлендж «Стихи Победы - 2022»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Принять участие могут как взрослые, так и дети

Республиканский центр народного творчества запустил в социальной сети «ВКонтакте» челлендж, посвящённый 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках этой акции участники должны прочитать стихи, записать на видео и разместить в своем аккаунте с хэштэгом #стихипобеды2022.

В челлендже могут принять участие, как взрослые, так и дети. Для этого можно прочитать стихи не только известных поэтов, но и своих земляков, а также собственного сочинения.

– Светлая память о Великой Победе в самой кровопролитной войне XX века и ее бессмертных героях объединяет несколько поколений нашей необъятной страны. В этом году в рамках акции «Стихи Победы» наши сотрудники прочли стихотворение классика бурятской литературы Жамсо Тумунова «Бүүхэн намаяа мартаарай!». Оно было написано по мотивам легендарного стихотворения «Жди меня и я вернусь…» советского поэта и прозаика Константина Симонова, – подчеркнула художественный руководитель Республиканского центра народного творчества Альбина Гомбоева.

Отмечается, что эта акция не является конкурсом, она не подразумевает выявление и награждение победителей дипломами и призами. Участие в челлендже должно стать искренним порывом и зовом души каждого участника, не забывающего о воинских и трудовых подвигах своего народа.

В 2020 году Республиканским центром народного творчества был запущен челлендж «Стихи Победы – 75», в котором приняло участие много детей и представителей молодого поколения. В рамках челленджа министр культуры Соелма Дагаева совместно с актерами Бурятского театра драмы записала видео, где было прочитано стихотворение Дольена Мадасона «Тугаараа дохинобди». Акция существенно «расширила» границы Бурятии, количество людей из разных регионов России, выложивших видео с хэштэгом #стихипобеды75, превысило 1000 человек.

Возрастное ограничение 0+


челлендж Великая Отечественная

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