В детском саду в Бурятии открыли мини-музей воинской славы

Общество, Фото: предоставлено минобрнауки Бурятии

Над созданием музея работали воспитатели, дети и их родители



В детском садике «Теремок» в городе Северобайкальска создали стационарный музей воинской славы. В нём регулярно проводят экскурсии для дошколят.



Мини-музей воинской славы был создан в результате общей работы воспитателей, детей и их родителей. В ходе работы весь материал систематизируется и дополняется, сообщили в пресс-службе министерства образования Бурятии.



- Экскурсия началась с небольшой вводной беседы о начальных этапах Великой Отечественной войны. Слушая рассказ, дети плавно переходили из одной экспозиции к другой. Рассказ повествовал о ходе войны в целом, о городах-героях, о решающих сражениях Великой Отечественной войны, о подвигах героев Северо-Байкальского района, тружеников тыла, сделавших для нас, нынешнего поколения, неоценимо важные поступки, - рассказала воспитатель детсада «Теремок» Лилия.



В музее представлены модели военной техники, награды и медали, предметы личного пользования, документы и многие другие вещи времён войны, принадлежавшие советским солдатам.



- Подрастающее поколение должны знать о том, какой ценой была завоёвана победа и независимость нашей Родины, о трудностях, которые пришлось преодолевать бойцам и труженикам тыла, о бессмертных подвигах наших земляков Северо-Байкальского района, Бурятии и всех советских солдат. Мы надеемся, что в душе у маленьких граждан России появилось чувство гордости за свою страну-победительницу и чувство глубокой благодарности всем ветеранам за наше счастливое настоящее и будущее, - делится впечатлениями Лилия Николаевна.

