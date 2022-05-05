Над созданием музея работали воспитатели, дети и их родители
В детском садике «Теремок» в городе Северобайкальска создали стационарный музей воинской славы. В нём регулярно проводят экскурсии для дошколят.
Мини-музей воинской славы был создан в результате общей работы воспитателей, детей и их родителей. В ходе работы весь материал систематизируется и дополняется, сообщили в пресс-службе министерства образования Бурятии.
- Экскурсия началась с небольшой вводной беседы о начальных этапах Великой Отечественной войны. Слушая рассказ, дети плавно переходили из одной экспозиции к другой. Рассказ повествовал о ходе войны в целом, о городах-героях, о решающих сражениях Великой Отечественной войны, о подвигах героев Северо-Байкальского района, тружеников тыла, сделавших для нас, нынешнего поколения, неоценимо важные поступки, - рассказала воспитатель детсада «Теремок» Лилия.
В музее представлены модели военной техники, награды и медали, предметы личного пользования, документы и многие другие вещи времён войны, принадлежавшие советским солдатам.
- Подрастающее поколение должны знать о том, какой ценой была завоёвана победа и независимость нашей Родины, о трудностях, которые пришлось преодолевать бойцам и труженикам тыла, о бессмертных подвигах наших земляков Северо-Байкальского района, Бурятии и всех советских солдат. Мы надеемся, что в душе у маленьких граждан России появилось чувство гордости за свою страну-победительницу и чувство глубокой благодарности всем ветеранам за наше счастливое настоящее и будущее, - делится впечатлениями Лилия Николаевна.
В детском саду в Бурятии открыли мини-музей воинской славы
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