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В детском саду в Бурятии открыли мини-музей воинской славы

В детском саду в Бурятии открыли мини-музей воинской славы
Общество,  Фото:предоставлено минобрнауки Бурятии
Над созданием музея работали воспитатели, дети и их родители

В детском садике «Теремок» в городе Северобайкальска создали стационарный музей воинской славы. В нём регулярно проводят экскурсии для дошколят.

Мини-музей воинской славы был создан в результате общей работы воспитателей, детей и их родителей. В ходе работы весь материал систематизируется и дополняется, сообщили в пресс-службе министерства образования Бурятии.

- Экскурсия началась с небольшой вводной беседы о начальных этапах Великой Отечественной войны. Слушая рассказ, дети плавно переходили из одной экспозиции к другой. Рассказ повествовал о ходе войны в целом, о городах-героях, о решающих сражениях Великой Отечественной войны, о подвигах героев Северо-Байкальского района, тружеников тыла, сделавших для нас, нынешнего поколения, неоценимо важные поступки, - рассказала воспитатель детсада «Теремок» Лилия.

В музее представлены модели военной техники, награды и медали, предметы личного пользования, документы и многие другие вещи времён войны, принадлежавшие советским солдатам.

- Подрастающее поколение должны знать о том, какой ценой была завоёвана победа и независимость нашей Родины, о трудностях, которые пришлось преодолевать бойцам и труженикам тыла, о бессмертных подвигах наших земляков Северо-Байкальского района, Бурятии и всех советских солдат. Мы надеемся, что в душе у маленьких граждан России появилось чувство гордости за свою страну-победительницу и чувство глубокой благодарности всем ветеранам за наше счастливое настоящее и будущее, - делится впечатлениями Лилия Николаевна.
детские сады музей

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