В прежние годы отопительный сезон завершался чуть раньше
Традиционно отопительный сезон в столице Бурятии завершался 10-11 мая. Впервые в этом году точная дата завершения отопительного сезона определена в зависимости от среднесуточных температур.
По прогнозу погоды, среднесуточная температура воздуха с 12 мая будет превышать 8 градусов. В связи с этим принято решение о завершении отопительного сезона 16 мая.
- Комитет городского хозяйства и ответственные подразделения столицы Бурятии уже готовятся к отопительному сезону 2022-2023. Графики проведения гидравлических испытаний систем отопления многоквартирных домов уже согласованы. Также будет проведен ремонт систем теплоснабжения и оборудования котельных в соответствии с утверждённым планом, - сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
Отопительный сезон в Улан-Удэ завершится 16 мая
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