В Улан-Удэ продолжается работа по решению проблем ДНТ и СНТ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Первый шаг к решению проблем – передача сетей электроснабжения ПАО «Россети Сибирь»



В Улан-Удэ продолжается работа по решению проблем ДНТ и СНТ, сообщает пресс-служба мэрии. По поручению главы Бурятии в Улан-Удэ ведётся работа по постановке на баланс города или ПАО «Россети Сибирь» электросетевого имущества СНТ и ДНТ, имеющих проблемы с надёжностью электроснабжения.



– Первый шаг к решению проблем – передача сетей электроснабжения ресурсоснабжающей организации ПАО «Россети Сибирь». Это позволит нам ремонтировать и модернизировать сети для стабильного электроснабжения. Тем более мы сейчас готовимся к вхождению в мероприятия программы «Чистый воздух». И в рамках программы будем решать вопросы по электросетевому хозяйству, – сказал ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Всего в городе зарегистрировано 109 СНТ и ДНТ. Из них 24 имеют износ электрических сетей более 80%, что приводит к частым отключениям электроэнергии.



На реконструкцию электросетевого имущества выделено 56,8 млн рублей. Для начала работ по реконструкции необходимо передать имущество либо на баланс муниципального образования, либо филиала «Россети Сибирь».



- На сегодняшний день из 24 СНТ передано 11 на баланс «Россети Сибирь», осталось передать 13 СНТ и ДНТ для того, чтобы начать по ним работать. В Советском районе остался СНТ «Зенит», здесь электросетевое имущество бесхозное, требуется передать сначала к нам в собственность для реконструкции, а потом передать «Россети Сибирь». Железнодорожный район – осталось одно ДНТ «Удинский», здесь процедура та же самая, - доложил на совещании мэра заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



Самый сложный район – Октябрьский, здесь из 12 СНТ передано только три. По шести СНТ работы уже идут, по проблемным СНТ, находящихся в эксплуатации «АгрегатЭлектро» будет проведено дополнительное совещание.



Решением проблем СНТ и ДНТ занимается специально созданная в мэрии межведомственная рабочая группа, поскольку это вопрос включает в себя большой спектр работы: транспортные вопросы, вопрос социального обеспечения, электроснабжения и водоснабжения и т.д.



